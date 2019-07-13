Воронежский блогер устроил городской серфинг по местным лужам
Блогер Роман Шалимов устроил городской серфинг по воронежским лужам. Экстремал прокатился на скимборде по местным дорогам. Ролик он опубликовал на своем You Tube-канале. Его можно посмотреть по ссылке.
Дождливая июльская погода пришлась по душе спортсмену. Он вместе со своим другом изготовил скимборды - доски для катания по мелкой воде или мокрому песку. Сначала парни проверили свои самодельные устройства на улице, где машин было не так много, а затем отправились на улицу Коммунаров, где больше и воды, и машин. Так как приехали ребята на место в час пик. Там они уже изрядно напугали водителей своими безумными трюками. Не обошлось и без падений.
Катались парни по очереди и старались выжидать момент, когда машин рядом не было. Но развлечение это далеко не безопасное, поэтому не советуем вам повторять подобное.
ИСТОЧНИК KP.RU