Воронежский блогер устроил городской серфинг по местным лужам

СЕГОДНЯ 17:51 2019-07-13T17:55:54+03:00

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Блогер Роман Шалимов устроил городской серфинг по воронежским лужам. Экстремал прокатился на скимборде по местным дорогам. Ролик он опубликовал на своем You Tube-канале. Его можно посмотреть по ссылке.

Дождливая июльская погода пришлась по душе спортсмену. Он вместе со своим другом изготовил скимборды - доски для катания по мелкой воде или мокрому песку. Сначала парни проверили свои самодельные устройства на улице, где машин было не так много, а затем отправились на улицу Коммунаров, где больше и воды, и машин. Так как приехали ребята на место в час пик. Там они уже изрядно напугали водителей своими безумными трюками. Не обошлось и без падений.

Катались парни по очереди и старались выжидать момент, когда машин рядом не было. Но развлечение это далеко не безопасное, поэтому не советуем вам повторять подобное.

ИСТОЧНИК KP.RU