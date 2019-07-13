2019-07-13T16:56:35+03:00
Общество

Воронежцы не поверили доброте маршрутчика

Хвалебный пост в соцсети о водителе автобуса вызвал у горожан только смех
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В Воронеже в соцсетях в последнее время часто стали появляться хвалебные посты в адрес водителей автобусов. Сначала горожане реагировали на них с восторгом, а затем начали сомневаться в достоверности информации. Теперь воронежцы сразу вспоминают о росте тарифов и связывают подобные сообщения с ним.

Так, накануне в популярной группе в соцсети появился пост, в котором рассказывается о том, как водитель автобуса №90 не брал деньги за проезд с пенсионеров. Только в комментариях горожане сразу отметили неладное.

- Почти каждый день появляются подобные хвалебные сообщения о разных автобусах, разных маршрутах. И прям всю дорогу ехали - от конечной и до конечной. И фото автобуса в движении, как будто бежали за ним. Это и правда похоже на акцию, что всё у нас нормально и пора повышать проезд. А как повысят проезд, водители будут сами выходить и руку пенсионерам, мамам с детьми, подавать, - написал местный житель.

Кто-то даже потребовал видео доказательств. Большинство сошлись во мнении, что это очередная пиар акция. А как считаете вы?

ИСТОЧНИК KP.RU

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