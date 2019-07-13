Грабивших воронежские банки членов ОПГ задержали в Беларуси

СЕГОДНЯ 13:53 2019-07-13T14:50:43+03:00

В настоящее время осуществляется процедура экстрадиции подсудимых в Россию. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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В Беларуси задержали двух членов ОПГ, которые скрывались от суда два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Таловского райсуда.

По мнению следствия, с ноября 2016 года по апрель 2017 года подсудимые неоднократно грабили отделения банков в Липецкой и Воронежской области, в том числе в селе Орловка Таловского района Воронежской области. Кроме этого, мужчины совершили кражу имущества из торгового павильона в Воронеже.

В мае 2019 года Таловский районный суд вынес постановления о розыске двух подсудимых по указанному уголовному делу.

В начале июля 2019 года в суд поступила информация о том, что членов банды задержали в Минске сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь и помещены под стражу.

В настоящее время осуществляется процедура экстрадиции подсудимых в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU