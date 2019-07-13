2019-07-13T12:57:40+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина избил сторожа на пруду из-за неудачной рыбалки

Инцидент произошел в селе Евдаково
Юлия ДИДЕНКО
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Теперь нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы.Теперь нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы.Фото: "КП" Архив
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В селе Евдаково задержали 27-летнего жителя Лискинского района. Мужчина напал на сторожа из-за неудачной рыбалки с предметом, похожим на пистолет, и ограбил. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 13 июля.

Инцидент произошел в селе Евдаково 10 июля. Мужчина ловил рыбу со своим приятелем на территории частного охраняемого пруда в селе Евдаково. Около 23.00 часов он подошел к 33-летнему сторожу и стал требовать вернуть деньги. Получив отказ, рыбак напал на охранника и ударил его кулаком по лицу. После этого он начал угрожать сторожу предметом, похожим на пистолет. Забрав у сторожа две тысячи рублей, мужчина сбежал. Пострадавший обратился в полицию.

Охранник смог запомнить приметы нападавшего, а также марку и цвет его авто. Через некоторое время мужчину задержали по месту прописки. В отделе полиции он пояснил, что хотел вернуть деньги за неудавшуюся рыбалку.

В настоящее время подозреваемый задержан по статье 91 УК РФ и находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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