В Воронеже девушка лишилась 400 тысяч, доверившись лже-сотруднику банка

СЕГОДНЯ 10:48 2019-07-13T10:51:41+03:00

Всего за сутки от действий мошенников пострадали девять человек. Фото: Юлия ДИДЕНКО

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В Воронеже 28-летняя девушка лишилась 400 тысяч рублей, доверившись липовому сотруднику безопасности банка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 13 июля.

Накануне в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что стала жертвой мошенников. Около восьми часов вечера ей на мобильный позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что ее карта подверглась атакам мошенников. А чтобы отменить отменить сомнительные операции, необходимо назвать код из смс-сообщения. Горожанка поверила лже-сотруднику банка и проследовала инструкциям. Мошенник настолько вошел в доверие к девушке, что она даже не заметила, как сказала все свои персональные данные для карт разных банков. В результате с двух банковских счетов потерпевшей были списаны 400 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, а также необходимые следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данных преступления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за сутки в регионе зафиксировано девять сообщений о фактах совершения мошенничеств. Во всех случаях деньги были похищены бесконтактным способом под предлогом защиты от несанкционированного доступа к счету банковской карты. Сообщив свои персональные данные, воронежцы лишились денежных средств на общую сумму 778 600 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU