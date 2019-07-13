В Воронеже отец не давал бабушке видеться с внучкой

СЕГОДНЯ 08:24 2019-07-13T08:33:28+03:00

Мужчина утверждал, что девочка находится на отдыхе в другом регионе, однако подтверждающих документов не предоставил. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Воронеже судебные приставы заинтересовались мужчиной, который не давал бабушке видеться с внучкой. Хотя на основании мирового соглашения на встречи пенсионерка имеет полное право. В связи с этим местного жителя привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

На основании мирового соглашения 65-летняя женщина. имеет право видеться с несовершеннолетней девочкой два раза в месяц. Согласно документу, каждую первую и третью субботы каждого месяца пенсионерка должна забирать девочку из дома для общения. Однако отец ребенка не позволяет им встречаться. В Железнодорожном районном отделе судебных приставов Воронежа возбудили исполнительное производство на 39-летнего мужчину. Как пояснил отец, девочка находится на отдыхе в другом регионе, однако подтверждающих документов не предоставил.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Он предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двух до трех тысяч рублей. Протокол направили для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В случае, если ситуация повторится, то отцу девочки грозит либо штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей, либо административный арест на срок до пяти суток.

ИСТОЧНИК KP.RU