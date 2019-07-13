Воронежцам предлагают вступить на "Скользский путь"

СЕГОДНЯ 07:54 2019-07-13T07:54:09+03:00

Изменить размер текста: A A

15 июля в Воронежском центре современного искусства стартует новая экспозиция. Евгения Ножкина представит "Скользкий путь".

Очередная выставка художницы соберет в одном проекте не свойственные ей работы: не показанные публике эксперименты с материалами, формами, с новыми темами, а также работы, выставлявшиеся в других городах, но не экспонировавшиеся в родном Воронеже. Объединяет их временной период - с 2015 года по сегодняшний день - и место создания - мастерские ВЦСИ.

Начало в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU