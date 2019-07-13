Воронежцам предлагают вступить на "Скользский путь"
Открывается выставка Евгении Ножкиной
Евгения Ножкина.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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15 июля в Воронежском центре современного искусства стартует новая экспозиция. Евгения Ножкина представит "Скользкий путь".
Очередная выставка художницы соберет в одном проекте не свойственные ей работы: не показанные публике эксперименты с материалами, формами, с новыми темами, а также работы, выставлявшиеся в других городах, но не экспонировавшиеся в родном Воронеже. Объединяет их временной период - с 2015 года по сегодняшний день - и место создания - мастерские ВЦСИ.
Начало в 19.00.
ИСТОЧНИК KP.RU