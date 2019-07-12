2019-07-12T19:28:47+03:00
Общество

Воронежцев предупреждают о возможных тумане, грозах и граде

Порывы ветра и вовсе будут достигать 12-17 м/с
Олег ИВАНОВ
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Температура ночью будет колебаться от +8 до +13ºС. Днем 13 июля ожидается от +21 до +26ºС.Температура ночью будет колебаться от +8 до +13ºС. Днем 13 июля ожидается от +21 до +26ºС.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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13 июля ночью в Воронежской области местами ожидают небольшие дожди. Постепенно они усилятся и могут сопровождаться грозами, а в отдельных районах днем и вовсе стоит опасаться града. Об это со ссылкой на воронежский Гидрометцентр предупреждают спасатели.

Кроме того, ночью и утром ожидается туман, поэтому особо внимательными должны быть автомобилисты, оказавшиеся в это время на дороге. По прогнозам, видимость при тумане может сократиться до 500 метров. Ветер днем может усилиться до 6-11 м/с. А при грозах порывы могут и вовсе достигать 12-17 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +8 до +13ºС. Днем 13 июля ожидается от +21 до +26ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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