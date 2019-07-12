В Воронеже по технической причине был остановлен поезд Анапа - Москва

СЕГОДНЯ 19:01 2019-07-12T19:01:09+03:00

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12 июля в 13:52 на станции «Отрожка» по технической причине был остановлен пассажирский поезд №517, который следовал из Анапы в Москву. Как сообщили в пресс-центре ЮВЖД, в 14:28 поезд был отправлен по назначению. Однако из-за этого сместилось время следования и других пассажирских поездов:

- № 232 Санкт-Петербург – Анапа;

- № 35 Адлер – Санкт-Петербург;

- № 87 Нижний Новгород – Адлер;

- № 512 Москва – Адлер;

- № 227 Санкт-Петербург – Новороссийск;

- № 740 Москва – Воронеж;

- № 506 Тамбов – Новороссийск.

Задержки составили от 14 до 31 минуты. Подробную информацию о движении поездов пассажиры могут уточнить на официальном сайте ОАО «РЖД» (раздел «Пассажирам», вкладка «Движение поездов онлайн»). В компании также отметили, что приносят извинения за доставленные неудобства и принимает все меры для сокращения задержек поездов в пути.

ИСТОЧНИК KP.RU