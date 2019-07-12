2019-07-12T18:30:54+03:00
Происшествия

В Воронеже банда подростков угнала из торгового центра пять скутеров

Юноши спрятали транспортные средства в камышах на пляже
Олег ИВАНОВ
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В Воронеже для 45-летнего продавца торгового павильона, расположенного на Дачном проспекте, стала шоком пропажа сразу пяти скутеров «Хонда» и «Ямаха».

Полицейские изъяли следы пальцев рук, по одному из которых удалось установить личность предполагаемого угонщика. Им оказался 16-летний житель села Новая Усмань. Парень признался, что накануне он с друзьями гулял у торгового центра и рассматривал выставленные для продажи скутера.

Ночью молодые люди вернулись к контейнерам, в которых хранились двухколесные транспортные средства, и обнаружили, что дверь одного из них, расположенного на уровне второго этаже, не закрыта. Они спустили пять скутеров и уехали на них. В Новой Усмани подростки спрятали транспорт в камышах Центрального пляжа.

Так удалось выйти и на других участников преступления: одного 15-летнего и троих 16-летних жителей села. Все скутеры у них изъяли.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Все подростки находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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