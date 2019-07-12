На выходных дорожники обновят пять улиц Воронежа
С 22:00 до 6:00 на этих выходных в Воронеже продолжатся работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». При этом нигде закрывать движение не планируется
Так, с 13 до 15 июля планируется:
- улица Кирова: ночью 13.07, 14.07 и 15.07 - поднятие горловин колодцев;
- набережная Массалитинова: ночью 13.07, 14.07 и 15.07 - поднятие горловин колодцев;
- улица Плехановская: ночью 13.07, 14.07 и 15.07 - устройство парковочных карманов;
- улица Таранченко (от Университетской площади до улицы Сиреневой): ночью 13.07 и 14.07 - подготовительные работы под устройство а/б покрытия;
- улица Чернышевского: ночью 13.07 - подготовка под устройство а/б покрытия.
ИСТОЧНИК KP.RU