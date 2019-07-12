На выходных дорожники обновят пять улиц Воронежа

СЕГОДНЯ 18:07 2019-07-12T18:07:59+03:00

Ремонт будет идти только в ночное время

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С 22:00 до 6:00 на этих выходных в Воронеже продолжатся работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». При этом нигде закрывать движение не планируется

Так, с 13 до 15 июля планируется:

- улица Кирова: ночью 13.07, 14.07 и 15.07 - поднятие горловин колодцев;

- набережная Массалитинова: ночью 13.07, 14.07 и 15.07 - поднятие горловин колодцев;

- улица Плехановская: ночью 13.07, 14.07 и 15.07 - устройство парковочных карманов;

- улица Таранченко (от Университетской площади до улицы Сиреневой): ночью 13.07 и 14.07 - подготовительные работы под устройство а/б покрытия;

- улица Чернышевского: ночью 13.07 - подготовка под устройство а/б покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU