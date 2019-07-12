В Воронеже началось благоустройство нового сквера «Чернавский» за 1,8 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:47 2019-07-12T16:47:20+03:00

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На улице Летчика Замкина началось благоустройство нового сквера «Чернавский». В августе 2018 года местные жители обратились с инициативным письмом об организации рекреационной зоны на месте снесенного аварийного дома № 3 и добились своего.

Итоговая стоимость проекта составила 1,8 млн рублей, где 950 тысяч рублей – грантовые средства и 800 тысяч привлеченные средства.

В новом сквере установят современную детскую площадку, уложат тротуарную плитку, установят ограждения и посадят деревья. Управляющая компания взяла на себя обязательство организовать за собственные средства установку камер видеонаблюдения. Уже произведены работы по санитарной обрезке деревьев, завершаются работы по расчистке.

ИСТОЧНИК KP.RU