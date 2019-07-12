Пять миллионов рублей потратят на электронные подписи для воронежских врачей
До конца года для 1720 воронежских врачей закупят электронные цифровые подписи (ЭЦП), еще 3147 продлят уже существующие. К 2020-му более пяти тысяч медиков будут иметь ЭЦП. На эти цели выделено более пяти миллионов рублей в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Как объяснили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, электронная цифровая подпись – это аналог рукописной подписи в бумажной медкарте. В целях безопасности электронные подписи каждый год необходимо продлять. Подпись выдается в виде USB-флешки защищенной паролем.
ЭЦП в основном используются для заверения электронных листков нетрудоспособности. К концу года планируется заверять ими и электронные медкарты.
ИСТОЧНИК KP.RU