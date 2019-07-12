В Воронежской области выделят почти 220 млн рублей на капремонт многоквартирных домов – объектов культурного наследия
Кроме того, почти 60 млн рублей из бюджета региона дополнительно направят на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Региональный парламент согласовал третью в нынешнем году корректировку бюджета области.
Дополнительные средства будут ремонт объектов здравоохранения, образования и культуры, благоустройство военно-мемориальных объектов, поддержку фермеров и другие задачи, в том числе в рамках реализации нацпроектов.
ИСТОЧНИК KP.RU