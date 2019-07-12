СЕГОДНЯ 15:44 2019-07-12T15:44:16+03:00

В Воронежской области выделят почти 220 млн рублей на капремонт многоквартирных домов – объектов культурного наследия

Кроме того, почти 60 млн рублей из бюджета региона дополнительно направят на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов