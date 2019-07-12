2019-07-12T15:14:35+03:00
Общество

В Воронеже подросток на питбайке наехал на ребенка

Девочка получила серьезные травмы
Анна ПОПОЛИТОВА
Поделиться:
В Воронеже подросток на питбайке наехал на 6-летнюю девочкуВ Воронеже подросток на питбайке наехал на 6-летнюю девочкуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В четверг, 11 июля, около 16:00 14-летний подросток на питбайке сбил 6-летнюю девочку. ДТП произошло в частном секторе Воронежа, на улице Вагонной. Ребенку вызвали «скорую» и отправили в больницу - девочка получила травмы. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Питбайк – это мини-мотцикл для мотокросса. Сотрудники ГИБДД призывают родителей не покупать детям питбайки, если они младше 16 лет и не могут получить права для управления таким транпортным средством. Также сотрудники ГИБДД советуют не отпускать маленьких детей на прогулку без присмотра.

Напомним, 9 июля под Воронежем в массовом ДТП пострадал трехлетний мальчик. Машина, в которой он находился, столкнулась со встречным автомобилем и опрокинулась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Обидчивый житель Воронежской области поджег автомобиль «Шкода Октавия»
Медики рассказали о состоянии людей, перевернувшихся в микроавтобусе в Воронежской области
В Воронеже началось благоустройство нового сквера «Чернавский» за 1,8 млн рублей
В Воронеже бывший первый вице-мэр ушел работать в Агентство по инновациям и развитию
Пять миллионов рублей потратят на электронные подписи для воронежских врачей
В Воронежской области выделят почти 220 млн рублей на капремонт многоквартирных домов – объектов культурного наследия
Под Воронежем может появиться предприятие по производству свежемороженого хлеба
В Воронеже закрыли подпольный ликеро-водочный завод с тоннами контрафактного алкоголя
Две жительницы Воронежа доверились мошенникам и потеряли более полумиллиона
К обсуждению вопроса о повышении стоимости проезда в воронежском общественном транспорте подключились региональные эксперты партпроекта «Единой России» «Безопасные дороги»
В Воронеже и области нашли котельные с вопиющими нарушениями безопасности
В Воронеже из сквера на улице Минской пропали лавочки
Воронежцы больше других хотят выучиться на проводников
Воронеж вошел в ТОП-10 городов с самым большим количеством Volkswagen «Жук»
Воронежское здание ЮВЖД отремонтируют за 11,7 миллионов рублей
Воронежский активист подсчитал, сколько должен стоить проезд в общественном транспорте
Семь лет заключения грозит воронежцу из-за "веселой" открытки
Огромный объем героина забрали у двоих воронежцев
Ученые из Германи и Франции приехали в Воронеж, чтобы обсудить историю
Драка на пляже в Воронежской области: мужчина сначала сделал замечание, а потом сломал оппоненту ребро
Воронежская квартира попала в список самых дорогих ЦФО на вторичном рынке
Сбербанк проанализировал, как инвестирует молодежь
Мария и Артем, Евангелина и Назар: как воронежцы называли детей во втором квартале 2019-го
На выходных Воронеж накроет гроза
В детском лагере "Колосок" под Воронежем сгорели домики
Воронежцев обучат азам карандашного рисунка