В Воронеже подросток на питбайке наехал на ребенка

СЕГОДНЯ 15:14 2019-07-12T15:14:35+03:00

В Воронеже подросток на питбайке наехал на 6-летнюю девочку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В четверг, 11 июля, около 16:00 14-летний подросток на питбайке сбил 6-летнюю девочку. ДТП произошло в частном секторе Воронежа, на улице Вагонной. Ребенку вызвали «скорую» и отправили в больницу - девочка получила травмы. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Питбайк – это мини-мотцикл для мотокросса. Сотрудники ГИБДД призывают родителей не покупать детям питбайки, если они младше 16 лет и не могут получить права для управления таким транпортным средством. Также сотрудники ГИБДД советуют не отпускать маленьких детей на прогулку без присмотра.

Напомним, 9 июля под Воронежем в массовом ДТП пострадал трехлетний мальчик. Машина, в которой он находился, столкнулась со встречным автомобилем и опрокинулась.

ИСТОЧНИК KP.RU