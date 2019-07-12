В Воронеже подросток на питбайке наехал на ребенка
В четверг, 11 июля, около 16:00 14-летний подросток на питбайке сбил 6-летнюю девочку. ДТП произошло в частном секторе Воронежа, на улице Вагонной. Ребенку вызвали «скорую» и отправили в больницу - девочка получила травмы. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
Питбайк – это мини-мотцикл для мотокросса. Сотрудники ГИБДД призывают родителей не покупать детям питбайки, если они младше 16 лет и не могут получить права для управления таким транпортным средством. Также сотрудники ГИБДД советуют не отпускать маленьких детей на прогулку без присмотра.
Напомним, 9 июля под Воронежем в массовом ДТП пострадал трехлетний мальчик. Машина, в которой он находился, столкнулась со встречным автомобилем и опрокинулась.
ИСТОЧНИК KP.RU