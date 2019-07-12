Две жительницы Воронежа доверились мошенникам и потеряли более полумиллиона

СЕГОДНЯ 14:58 2019-07-12T14:58:31+03:00

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Накануне 64-летней жительнице Коминтерновского района позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с банковской карты женщины происходит списание средств.

Лжесотрудник предложил защитить счет от несанкционированного доступа. Для этого нужно было только сообщить персональные данные банковской карты, включая ее номер и защитный код. Пенсионерка сделала все, как ей велели, и тут же лишилась 350 тысяч рублей.

Жертвой аналогичной схемы стала и 32-летняя жительница Северного микрорайона. Она потеряла более 280 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Полицейские в очередной раз призывают жителей региона быть бдительными, не сообщать никому свои личные данные и защитные коды от банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU