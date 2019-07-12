К обсуждению вопроса о повышении стоимости проезда в воронежском общественном транспорте подключились региональные эксперты партпроекта «Единой России» «Безопасные дороги»

СЕГОДНЯ 14:37 2019-07-12T14:55:03+03:00

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Как ранее сообщил руководитель регионального управления по госрегулированию тарифов Евгений Бажанов, в Воронеже тарифы на проезд в маршрутках могут повысить уже к середине осени этого года. Однако власти так и не определились с тем, насколько вырастет цена.

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ИСТОЧНИК KP.RU