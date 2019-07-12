В Воронеже и области нашли котельные с вопиющими нарушениями безопасности
Девять котельных в Левобережном и Советском районах Воронежа, а также в Семилукском районе области навестили судебные приставы. В этих точках прошла проверка Ростехнадзора, и итоги ее - неутешительны.
Специалисты нашли неисправности оборудования, подключенного к газу, встретили отключенные защиты, блокировки, сигнализации.
- Не срабатывает либо автоматика по погашению пламени горелочного устройства, либо предохранительный запорный клапан при повышении температуры в котле выше 95 градусов, - рассказали в пресс-службе УФССП по Воронежской области.
По итогам проверки газовое оборудование во всех девяти котельных остановили на 15 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU