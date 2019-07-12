В Воронеже из сквера на улице Минской пропали лавочки

СЕГОДНЯ 14:14 2019-07-12T14:14:35+03:00

Остались только куски арматуры, к которым они были приварены

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12 июля в соцсетях появился тревожный пост одной из жительниц Воронежа. Горожанка рассказала, что из сквера у Лебединого озера пропали 10 лавочек. В обсуждении этой темы люди удивились: как громоздкие предметы могли незаметно исчезнуть.

- Кошмар просто. Об оставшиеся куски арматуры люди спотыкаются, рвут обувь, - пишет автор поста.

Как сообщили представители МКП «ЭкоЦентр», которое занимается благоустройством сквера, лавочки сняли для проведения ремонтных работ. В течение двух недель их вернут на место.

ИСТОЧНИК KP.RU