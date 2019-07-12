Воронежцы больше других хотят выучиться на проводников

СЕГОДНЯ 14:02 2019-07-12T14:02:37+03:00

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Как изменить свою жизнь, если будни в офисе изрядно надоели? Значит, вам нужно найти какую-то новую и необычную работу. На днях исследователи отобрали запросы в поисковой системе «Яндекс» со словами «где учат» и «где учиться», которые задавали в больших городах в 2018-2019 годах. Для каждого города при этом выбрали самую характерную специальность - ту, которой там интересовались так часто, как нигде и которая попала в топ-30 не более чем в половине изученных городов.

То есть стать программистом, как правило, хотят в любом регионе. Да и массажисты, юристы или дизайнеры – все это не уникальные запросы. Вот что действительно интересно, так это то, что в Воронеже чаще, чем во многих других городах интересуются профессией «проводник». Также научить этой же специальности хотят в Красноярске, Краснодаре и Иркутске.

Такая ситуация получилась по стране

Что же, нам удалось найти на сайте интернет-рекрутмента HeadHunter вакансию «Проводник пассажирского вагона». В нашем регионе человека такого профиля разыскивает «Федеральная пассажирская компания». Будущему сотруднику обещают от 30 тысяч рублей на руки. При этом опыт работы не требуется.

Проводнику необходимо обслуживать пассажиров в пути следования поезда, обеспечивать безопасности движения и подготавливать вагоны к рейсу.

Согласно резюме, претенденту нужно образование не ниже общего среднего. То есть человеку попросту нужно окончить 11 классов школы. Плюс потребует свидетельство о профессиональной подготовке по профессии.

Также у соискателя не должно быть медицинских противопоказаний для работы. Владение иностранными языками будет вашим преимуществом. Ну и, конечно же, работодатель будет смотреть на клиентоориентированность, ответственность, пунктуальность и коммуникабельность.

Человека, которого возьмут на работу, ждет социальный пакет, включая ежегодный бесплатный проезд по территории Росиии и страхование от несчастных случаев, официальная заработная плата и сменный график работы.

ИСТОЧНИК KP.RU