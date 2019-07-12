Воронежское здание ЮВЖД отремонтируют за 11,7 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:38 2019-07-12T13:42:11+03:00

Будут менять крышу и обновлять внутреннюю отделку

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На сайте госзакупок появился открытый аукцион на выполнение текущего ремонта здания на проспекте Революции, 18. Речь идет об одном из символов Воронежа - башне ЮВЖД. Заказчиком работ выступает компания "Российские железные дороги".

В кабинетах здания будут менять обои, полы, потолки, монтировать электрооборудование, систему отопления. Во всей башне будут разбирать старые трубы и ставить новые. Работы коснутся кровли, а также тротуаров и дорожек вблизи здания.

Подрядчика выберут в начале августа. Работы должны закончиться в этом году.

Автор знакового для Воронежа здания - архитектор Николай Троицкий. Другой его интересный проект - дом-гармошка (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU