Воронежское здание ЮВЖД отремонтируют за 11,7 миллионов рублей
На сайте госзакупок появился открытый аукцион на выполнение текущего ремонта здания на проспекте Революции, 18. Речь идет об одном из символов Воронежа - башне ЮВЖД. Заказчиком работ выступает компания "Российские железные дороги".
В кабинетах здания будут менять обои, полы, потолки, монтировать электрооборудование, систему отопления. Во всей башне будут разбирать старые трубы и ставить новые. Работы коснутся кровли, а также тротуаров и дорожек вблизи здания.
Подрядчика выберут в начале августа. Работы должны закончиться в этом году.
Автор знакового для Воронежа здания - архитектор Николай Троицкий. Другой его интересный проект - дом-гармошка (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU