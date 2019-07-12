Семь лет заключения грозит воронежцу из-за "веселой" открытки

СЕГОДНЯ 12:34 2019-07-12T12:41:08+03:00

Он отправил наркотик в Южную Корею

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Необычный новогодний подарок своему знакомому решил сделать 26-летний воронежец. Его друг живет в Южной Корее. Наш герой купил поздравительную открытку с надписью "С Новым годом!", пропитал ее синтетическим наркотиком и отправил обычной почтой.

- "Поздравление" так и не дошло до получателя, поскольку было обнаружено сотрудниками полиции. Ведется следствие, - говорят в прокуратуре области.

Преступление, в котором подозревают воронежца - незаконное перемещение наркотиков через государственную границу. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU