Семь лет заключения грозит воронежцу из-за "веселой" открытки
Он отправил наркотик в Южную Корею
"Наркотическую" открытку отправил обычной почтой.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Необычный новогодний подарок своему знакомому решил сделать 26-летний воронежец. Его друг живет в Южной Корее. Наш герой купил поздравительную открытку с надписью "С Новым годом!", пропитал ее синтетическим наркотиком и отправил обычной почтой.
- "Поздравление" так и не дошло до получателя, поскольку было обнаружено сотрудниками полиции. Ведется следствие, - говорят в прокуратуре области.
Преступление, в котором подозревают воронежца - незаконное перемещение наркотиков через государственную границу. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU