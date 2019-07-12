2019-07-12T11:53:11+03:00
Общество

Ученые из Германи и Франции приехали в Воронеж, чтобы обсудить историю

Исследователи поднимут вопросы советско-германских отношений
Анна ПОПОЛИТОВА
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фото: пресс-служба Правительства Воронежской областифото: пресс-служба Правительства Воронежской области
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В Воронеже стартовал 22-й коллоквиум Совместной комиссии по изучению новейшей истории российско-германских отношений. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Воронежской области. Участники обсуждения – ученые из Германии, Франции и России. На открытии коллоквиума были начальник Управления гуманитарных наук Российского фонда фундаментальных исследований Василий Гребенюк, президент ВИВТ Яков Львович, директор немецкого Института современной истории Андреас Виршинг и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Коллоквиум будет проходить 11 и 12 июля. Основная тема - послевоенный период в ГДР, ФРГ и СССР и последствия экономической политики этих стран. В первый же день исследователи обсудили Брестский мир и Берлинское финансовое соглашение 1918-1926 годов. Дальше разговор пойдет о советско-германских отношениях до войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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