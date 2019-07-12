2019-07-12T10:02:27+03:00
Общество

Мария и Артем, Евангелина и Назар: как воронежцы называли детей во втором квартале 2019-го

За три месяца в регионе родилось почти пять тысяч малышей
Анна ГРЕБЕНКИНА
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За второй квартал 2019 года в Воронежской области появились на свет 4 782 ребенка. Как сообщили в региональном Управлении ЗАГС, из них 2530 мальчики и 2252 девочки.

Среди самых популярных имен сильной половины человечества по-прежнему лидирует Артем. У девочек на первое место вышла Мария, хотя в первом квартале чаще всего малышек называли Викториями.

Также среди мужских имен в первой десятке вновь оказались Александр, Иван, Кирилл, Максим, Дмитрий, Матвей, Михаил, Никита и Егор. В женский топ попали София, Полина, Виктория, Анастасия, Варвара, Вероника, Анна и Дарья.

Самые необычные имена, которыми называли детей во втором квартале, - Николь, Регина, Евангелина, Виолетта, Назар, Мирослав.

К редким сегодня относятся - Любовь, Валентина, Галина, Герман, Валерий, Роберт, Василий. Так назвали всего несколько детей в области.

Всего с начала года в регионе родилось 9673 детей: 4994 мальчика и 4679 девочек. Как отмечают специалисты, с 2006 года мальчиков регулярно рождается на 300-600 больше, чем представительниц прекрасной половины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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