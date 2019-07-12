В детском лагере "Колосок" под Воронежем сгорели домики

СЕГОДНЯ 08:00 2019-07-12T08:00:52+03:00

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В новоусманском детском лагере "Колосок" произошел пожар. Горели два домика, расположенные на улице Левобережной. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарных в 20.48. На место выехали сразу несколько отделений пожарных частей. С огнем удалось справиться через 40 минут: о ликвидации возгорания отчитались в 21.28.

- Два неэксплуатируемых дома уничтожены огнем. Пострадавших нет, - сообщают в ГУ МЧС по Воронежской области.

Лагерь "Колосок" последние несколько лет не действует и приходит в запустение.

ИСТОЧНИК KP.RU