2019-07-11T21:22:25+03:00
Звезды

Воронежцев обучат азам карандашного рисунка

Занятие пройдет в музее
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Художественный музей имени Крамского приглашает воронежцев на мастер-класс «Натюрморт карандашом». Азам графической техники желающих научит художник Виктория Афанасьева. Она окончила художественно-графический факультет Воронежского педагогического университета. Автор иллюстраций к книгам «Воронежский край - история зверей и птиц» и «Начало».

На занятии воронежцы познакомятся с такими понятиями, как композиция и пропорции золотого сечения в природных формах. В процессе создания натюрморта из веточки, ракушки и птичьего пера, участники узнают о принципах изображения объема и приемах работы простым карандашом.

1,5-часовой урок пройдет 14 июля, начало в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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