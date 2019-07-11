2019-07-11T20:50:30+03:00
Общество

В Воронеже водителя автобуса, за 15 минут дважды нарушившего ПДД, оштрафовали на 1,5 тыс рублей

Наказать шофера помогли записи в соцсетях
Ярослав ИВАНОВ
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Сотрудники воронежской Госавтоинспекции ищут нарушителей ПДД в интернете. На днях оштрафовали водителя автобуса №80, на которого в сети нажаловались горожане: 3 июля в половине одиннадцатого утра шофер 80-го проехал на «красный» и повернул не из той полосы на Краснознаменной.

48-летнего мужчину оштрафовали на 1000 рублей за проезд на запрещающий сигнал светофора и еще на 500 рублей - за невыполнение перестроений на дороге, сообщили в главном управлении МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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