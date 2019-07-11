В Воронежской области директор коммунальной организации присвоил 1,5 млн рублей
Он взял деньги на приобретение товаров, предоставил чеки, хотя их не покупал, а потом списал
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В Россошанском районе полицейские выявили факт присвоения бывшим руководителем организации сферы ЖКХ крупной суммы денег.
36-летний мужчина в 2018 году в кассе возглавляемой им организации 1,5 млн рублей для приобретения товарно-материальных ценностей. В бухгалтерию предоставил чеки, на якобы приобретенные им товары. Затем давал указания подчиненным оприходовать, а затем списать их.
На экс-руководителя завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU