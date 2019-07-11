2019-07-11T20:21:39+03:00
Происшествия

В Воронежской области директор коммунальной организации присвоил 1,5 млн рублей

Он взял деньги на приобретение товаров, предоставил чеки, хотя их не покупал, а потом списал
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Россошанском районе полицейские выявили факт присвоения бывшим руководителем организации сферы ЖКХ крупной суммы денег.

36-летний мужчина в 2018 году в кассе возглавляемой им организации 1,5 млн рублей для приобретения товарно-материальных ценностей. В бухгалтерию предоставил чеки, на якобы приобретенные им товары. Затем давал указания подчиненным оприходовать, а затем списать их.

На экс-руководителя завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежцев обучат азам карандашного рисунка
В Воронеже водителя автобуса, за 15 минут дважды нарушившего ПДД, оштрафовали на 1,5 тыс рублей
Воронежцев приглашают украсить город цветами
Таловцы зовут воронежцев на чайное шоу
Жители сразу нескольких районов Воронежа жалуются на уборку мусора
В Воронеже выезд из двора на улице Орджоникидзе заблокировали строительным мусором
У села Лосево в Воронежской области образовалась пробка протяженностью более 20 км
Кровавую резню из-за жены устроил в Воронеже сотрудник посольства США
В ВГУ пройдет цикл лекций о классической музыке
В Воронеже руководитель городского ГИБДД задержал угонщика «Форда»
С 11 на 12 июля в Воронеже будут ремонтировать пять улиц
В Воронеже на неделю отключат фонтан на проспекте Революции
В Воронежской области будут судить двух парней, убивших таксистку из-за машины
В Воронеже суд продлил арест руководителя автосалона "Гаус"
В Воронеже двухлетний малыш один ушел на улицу
Воронежская Облдума приняла закон об ответственном обращении с животными
Воронежское сельхоз предприятие оштрафовали за «неправильное» зерно на 50 тыс рублей
Сотрудники воронежского авиазавода ожидают массового сокращения
В Воронеже продолжают искать записи и свидетелей смертельного ДТП на Московском проспекте
В Воронеже пройдет горячая линия Росреестра по использованию эскроу-счетов