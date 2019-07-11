Жители сразу нескольких районов Воронежа жалуются на уборку мусора

СЕГОДНЯ 18:52 2019-07-11T18:54:22+03:00

Люди возмущены тем, что уже несколько дней скопившиеся отходы не вывозят с проспекта Труда и улицы Баррикадной

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Жалобы на уборку мусора появились 9 и 10 июля в одном из городских сообществ во «ВКонтакте».

- Раньше у нас стояло три контейнера для мусора - по одному на каждый дом. Потом стало два. Затем один. А сейчас ни одного! - рассказывает один из жильцов дома № 5 на улице Баррикадной. - На табличке у места, где они располагались, написано, что вывоз мусора производится ежедневно. Но по факту до того, как контейнеры убрали, происходило это два раза в неделю. А с тех пор вывезли только однажды. Приезжал грузовик со специальным краном, собирал им отходы в кузов. Но даже после этого остались кучи! На звонки по номеру телефона управляющей компании, указанному на табличке, не отвечают, или всегда занято.

В обсуждении этой темы некоторые комментаторы укоряют жильцов близлежащих домов, ведь мусор теперь просто валяется на земле. Правда, и ответ на вопрос о том, куда же его теперь нести, остается открытым.

- Сейчас площадка для сбора отходов, которая была сфотографирована, находится не в нашем распоряжении. Поэтому контейнеры оттуда убрали, - сообщили в УК «АВА-кров». - Компании были невыгодны установленные тарифы, и договор о вывозе мусора расторгли. Сейчас, как нам известно, идут переговоры о заключении нового соглашения с другой компанией. Скорее всего, это будут «Экотехнологии», так как именно они уже занимаются большинством районов Воронежа.

фото: Валерий Муковнин.

У жителей дома № 29 на проспекте Труда контейнер для сбора отходов есть, однако, как сообщают сами владельцы квартир, вывозится мусор, который находится непосредственно в нем, а тот, что лежит на земле вокруг, там и остается.

- Переполненная мусорка стоит неделями. Запах чувствуют и на улице Урицкого, и на проспекте Труда, - пишет в своем посте одна из родственниц жильцов. - Рядом находится школа. Я была поражена.

Представители «Экотехнологий» по данному поводу сообщили следующее:

- С управляющей компанией у нас с мая заключен договор на вывоз мусора. Производится он строго три раза в неделю. Отходы, которые находятся в контейнере, вывозятся мусоровозом во вторник, четверг и субботу. Для вывоза крупногабаритного мусора, который скапливается у мест для сбора отходов, по требованию управляющей компании предоставляется специальная машина.

Подобные ситуации заставили жителей города вспомнить и о повышении тарифов на вывоз мусора. По мнению воронежцев, услуги, связанные со сбором и утилизацией отходов, еще далеки от идеала. В основном жители недовольны отсутствием достаточного количества контейнеров, невозможностью раздельно собирать отходы и несоблюдением графиков их вывоза.

ИСТОЧНИК KP.RU