В Воронеже выезд из двора на улице Орджоникидзе заблокировали строительным мусором

СЕГОДНЯ 18:31 2019-07-11T18:43:54+03:00

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Проснувшись утром 11 июля, жильцы дома № 10/12 по улице Орджоникидзе обнаружили, что единственный и к тому же пожарный проезд к их дому заблокирован. Многие не смогли выехать из двора на работу и по делам, а к живущей в доме пожилой женщине не смогла добраться скорая помощь.

- В нашем доме идет капитальный ремонт, - рассказывает один из жильцов. - 10 июля с крыши снимали строительный мусор. Его должны были вывезти сегодня, но начался дождь. Решили погрузчик не вызывать, а часть мусора сложили на меже, между зданий, частично задев территорию дома №8. Вечером этого же дня недовольные соседи перенесли мусор на проезжую часть. Все видно на записи.

В управляющей компании «Центрального района» рассказали, что нужно делать в такой ситуации:

- В первую очередь, необходимо обратится в УК. Ее сотрудник помогут связаться с подрядчиком по вывозу мусора. К тому же стоит связаться с участковым, написать заявление по факту блокировки проезжей части. Далее начнется процесс разбирательства, в котором потерпевшая сторона может представить доказательства того, что проезд действительно был перекрыт, и что это вызвало затруднения с движением.

Однако в ГУ МВД по Воронежской области нам сообщили, что в ходе проверок и изучения записей с камер видеонаблюдения по данному случаю, районный участковый выявил никаких нарушений.

По словам жильцов, сейчас мусор уже вывезли. Но теперь проезд к дому загораживает автомобиль, который, вероятно, принадлежит одному из живущих в доме №8. Из-за него рабочим трудно подъехать к многоэтажке на крупногабаритной технике.

Соседская война на улице Орджоникидзе в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU