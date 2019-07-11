2019-07-11T17:52:00+03:00
Происшествия

Кровавую резню из-за жены устроил в Воронеже сотрудник посольства США

Он нанес сопернику 18 ножевых ранений
Ярослав ИВАНОВ
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Ревнивец, зарезавший средь бела дня воронежца в одном из дворов Советского района, оказался сотрудником американского посольства. Он представился на заседании суда Советского района. Мужчину отправили в СИЗО до 8 сентября.

Напомним, кровавая драма произошла вечером 7 июля у домов на Комарова и Олеко Дундича. На глазах жильцов один мужчина буквально исполосовал другого ножом, крича при этом, чтобы визави не подходил к его жене. Когда ревнивец скрылся, очевидцы до приезда «скорой» пытались остановить кровь потерпевшему. 44-летний мужчина умер по пути в больницу от травмы легкого. У него насчитали 18 ножевых ранений.

Нападавшего нашли через два дня на съемной квартире в Ленинском районе. На суде он рассказал, что работает консультантом по безопасности в посольстве США, живет в Воронеже, но периодически ездит по делам в столицу. У него четверо детей.

За убийство 43-летнему подозреваемому грозит до 15 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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