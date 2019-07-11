2019-07-11T17:20:07+03:00
Общество

В Воронеже автомобильному вору не повезло дважды

Нарушитель закона ехал по «встречке» и без номеров
Анна ПОПОЛИТОВА
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В Воронеже мужчина ехал по "встречке", без номеров, на угнанной машинеВ Воронеже мужчина ехал по "встречке", без номеров, на угнанной машинеФото: Мария ЛЕНЦ
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В четверг, 11 июля, в 12 часов дня руководитель городского ОГИБДД ехал на личном автомобиле по улице Станкевича. В это же время здесь проезжал синий «Форд-Фокус». Машина была без номеров и ехала по «встречке» на дороге с односторонним движением.

Сотрудник ОГИБДД, подполковник полиции Андрей Астанин заметил это и попытался остановить «Форд». Водитель увидел человека в форме и решил скрыться. Он резко дал ходу назад и наехал на припаркованный ВАЗ-21093. От удара его отбросило на противоположную сторону, на «Фольксваген-Бора». Тогда водитель синего «Форда» оставил машину и убежал.

Собственником автомобиля «Фольксваген-Бора» оказался оперуполномоченный городского отдела уголовного розыска. Вместе с руководителем ОГИБДД Андреем Астаниным они задержали беглеца - несколько раз судимого 43-летнего жителя Семилукского района. Полиция установила, что синий «Форд», на котором он ехал, принадлежит 36-летней жительнице Воронежа. Утром этого же дня она заявила об угоне машины.

Сотрудники ГИБДД составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч.2 ст.12.26 и ч.2 ст.12.37 КоАП РФ. У мужчины не было прав, и от прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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