С 11 на 12 июля в Воронеже будут ремонтировать пять улиц
Ознакомьтесь со списком улиц, чтобы не ставить там машины
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеже продолжается масштабный ремонт городских магистралей. Мэрия опубликовала список улиц, где сегодняшней ночью будет работать дорожная техника.
Поэтому лучше не парковать свои автомобили сегодня с 22.00 до 6.00 на следующих участках дорог.
Итак, на набережной Масалитинова, а также на улицах Кирова и Таранченко (от Университетской площади до улицы Сиреневой) дорожники будут поднимать горловины колодцев. На Плехановской - делать парковочные карманы. А на улице Чернышевского - готовить дорожное полотно под асфальто-бетонное покрытие.
ИСТОЧНИК KP.RU