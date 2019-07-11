2019-07-11T17:05:24+03:00
Общество

С 11 на 12 июля в Воронеже будут ремонтировать пять улиц

Ознакомьтесь со списком улиц, чтобы не ставить там машины
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеже продолжается масштабный ремонт городских магистралей. Мэрия опубликовала список улиц, где сегодняшней ночью будет работать дорожная техника.

Поэтому лучше не парковать свои автомобили сегодня с 22.00 до 6.00 на следующих участках дорог.

Итак, на набережной Масалитинова, а также на улицах Кирова и Таранченко (от Университетской площади до улицы Сиреневой) дорожники будут поднимать горловины колодцев. На Плехановской - делать парковочные карманы. А на улице Чернышевского - готовить дорожное полотно под асфальто-бетонное покрытие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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