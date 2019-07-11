В Воронежской области будут судить двух парней, убивших таксистку из-за машины

СЕГОДНЯ 16:20 2019-07-11T16:20:21+03:00

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Следователи передают в суд уголовное дело двоих жителей Тамбовской области, напавших на таксистку ради машины. Шокирующий случай произошел ровно год назад -летом 2018-го. 41-летняя женщина в ночь с 8 на 9 июля взяла в такси заказ: довезти из Жердевки Тамбовской области в Терновку Воронежской области двух мужчин. В пути следования пассажиры напали на нее, засунули в багажник, завезли в подсолнечное поле рядом с трассой между Терновкой и Александровкой. Когда вытащили из машины, женщина стала активно сопротивляться, тогда один из обвиняемых ударил ее ножом в шею. Нападавшие решили, что она умерла, оттащили вглубь поля и скрылись на ее автомобиле. Пострадавшая смогла дойти до близлежащего дома, ее успели доставить в больнице, но там потерпевшая скончалась.

Подозреваемых быстро задержали. Один из них в последнее время проживал в Борисоглебске. В квартире, которую снимал мужчина, нашли ключи от автомобиля, похищенного у потерпевшей, сам автомобиль обнаружили неподалеку от места жительства его родственников. Он указал место, где вместе с товарищем избавились от орудия преступления, нож нашли. На одежде и обуви обвиняемых криминалисты обнружили кровь потерпевшей.

Теперь молодчиков будут судить по целому букету статей: за убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем с применением насилия, с применением оружия. Мужчинам грозит до 15 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU