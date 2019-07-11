2019-07-11T15:44:26+03:00
Происшествия

В Воронеже суд продлил арест руководителя автосалона "Гаус"

51-летний мужчина, подозреваемый в присвоении денег клиентов, будет находится под стражей до 12 сентября
Ярослав ИВАНОВ
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11 июля Центральный суд Воронежа продлил до 12 сентября 2019 года срок содержания под стражей 51-летнего руководителя автосалона, подозреваемого в присвоении денег клиентов, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

До этого суд уже продлял меру пресечения в отношении Михаила Швыдченко, возглавлявшего «Гаус» - официального представителя «Фольксвагена». Напомним, «Гаус» заключил договоры купли-продажи автомобилей, гарантируя своевременную их поставку клиентам, однако, машины они так и не увидели. Потерпевшими признали более 70 воронежцев. Причиненный ущерб оценивается в сумму порядка 20 миллионов рублей. По ходатайству следователей на имущество и счета 51-летнего руководителя автосалона в размере около 300 миллионов рублей суд наложил арест.

Уголовное дело по статье «Присвоение или растрата» находится в производстве следователей и стоит на особом контроле у руководства ГУ МВД по Воронежской области. Швыдченко грозит до десяти лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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