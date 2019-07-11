В Воронеже двухлетний малыш один ушел на улицу

СЕГОДНЯ 15:32 2019-07-11T15:32:39+03:00

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В среду в отдел полиции №7 позвонила жительница Левобережного района. Она сообщила, что увидела на улице малолетнего ребенка без сопровождения родителей. Полицейские срочно прибыли на место. По указанному адресу они обнаружили двухлетнего мальчика, который не смог объяснить, как попал на улицу.

Ребенка доставили в отдел и приступили к поиску его родителей. Вскоре стражи правопорядка связались с мамой малыша, которая в этот момент была в торговом центре. Женщина рассказала, что отлучилась в магазин, а сына оставила в квартире на улице Ростовской под присмотром старшего брата. Однако мальчик отвлекся и не заметил, как малыш вышел из квартиры на улицу.

- Сотрудники полиции провели с местной жительницей профилактическую беседу и передали ей ребенка, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU