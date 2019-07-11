Воронежское сельхоз предприятие оштрафовали за «неправильное» зерно на 50 тыс рублей
Сотрудники управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям нашли множество нарушений в области качества и безопасности зерна в одном из сельхозпредприятий Верхнехавского района.
Многие виды зерна - пшеницу, ячмень, овес, а также подсолнечник организация продавала без деклараций о соответствии. К ячменю продовольственному прилагалась декларация о соответствии на ячмень фуражный. Кроме того, в товаросопроводительных накладных отсутствовала информация о назначении зерна, годе урожая. Декларация на кормовую сою оказалась недостоверной, так как протокол испытаний был оформлен на сою пищевую.
В итоге за эти нарушения суд оштрафовал предприятие на 50 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU