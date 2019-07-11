Сотрудники воронежского авиазавода ожидают массового сокращения

СЕГОДНЯ 15:09 2019-07-11T15:10:30+03:00

Однако на предприятии уверяют, что оптимизация и набор персонала пройдут в обычном режиме

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В социальных сетях был опубликован документ, согласно которому на воронежском авиазаводе создана комиссия по сокращению численности сотрудников. Если верить данной информации, то до 21 июня был определен перечень работников ПАО «ВАСО», которых нельзя увольнять.

В то же время до 1 июля должны были провести сравнительный анализ производительности труда среди остальных штатных работников. Согласно документу, члены комиссии смотрели на уровень квалификации, стаж работы и образование.

Тот самый документ, который всполошил сотрудниковФото: СОЦСЕТИ

Все это привело к тому, что среди работников распространились слухи о том, что в ближайшее время может быть сокращено до 20% сотрудников предприятия. Однако официального подтверждения у данной информации пока нет.

- Оптимизация и набор персонала на Воронежском авиазаводе происходит в обычном режиме в рамках текущей ротации кадров. При этом оптимизация касается, в первую очередь, административно-управленческого персонала. Сохранение и развитие кадрового потенциала инженерных и производственных подразделений остается ключевым приоритетом предприятия. С 2020 года и ежегодно планируется дополнительный набор и рост численности основных производственных рабочих в связи с увеличением объемов работ по новым программам Ил-112, Ил-96-400. ВАСО выполняет действующие контракты, выпускает продукцию, активно участвует в производственной кооперации по ряду самолетных программ в рамках Объединенной авиастроительной корпорации, - подчеркнули в пресс-службе ВАСО.

Напомним, 25 мая на собрании акционеров Объединенной авиационной корпорации утвердили план эмиссии акций, из которых 5,5 млрд рублей должны были направить на воронежский авиазавод.

- Общий объем эмиссий ВАСО составляет 4,5 млрд рублей по номинальной стоимости (себестоимость одной акции 40 рублей), - рассказал врио вице-губернатора Воронежской области Евгений Юрченко. – Но каждая акция будет выкуплена за 47 рублей, благодаря чему, на предприятие поступят средства.

Кроме того, ранее говорилось о развертывании серийного производства Ил-96-400М. Презентация самолета запланирована на конец 2019 года, первый серийный самолет появится в 2020-м.

ИСТОЧНИК KP.RU