2019-07-11T14:49:50+03:00
Общество

В Воронеже пройдет горячая линия Росреестра по использованию эскроу-счетов

Потенциальным дольщикам расскажут о вступивших в силу новшествах
Елена ФЕДЯШЕВА
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В пятницу, 12 июля, специалист профильного отдела Управления Росреестра по Воронежской области Елена Алексеевна Евдокимова ответит на вопросы воронежцев об использовании эскроу-счетов.

Напомним, с 1 июля вступили в силу изменения в сфере долевого строительства, предписывающее использование специальных счетов для привлечения средств участников долевого строительства. Как новая система обезопасит вложенные покупателями деньги в строительство, и какие нюансы и особенности есть у сделок через эскроу-счета?

Звоните 12 июля с 10.00 до 11.00 по телефону 8 (473) 210-76-33.

ИСТОЧНИК KP.RU

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