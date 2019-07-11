2019-07-11T14:05:07+03:00
Общество

В Воронежской области построят сыродельный завод

Новое производство откроют вблизи города Бобров
Татьяна МИСТЮКОВААнна ПОПОЛИТОВА
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Новый сырозавод под Воронежем начнут строить в феврале 2019 годаНовый сырозавод под Воронежем начнут строить в феврале 2019 годаФото: Татьяна МИСТЮКОВА
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В Воронежской области планируют создать новый сыродельный завод. Строительство должно начаться уже в феврале 2019 года. В июле 2020 года завод введут в эксплуатацию. Инвестор – немецкая компания «DMK Deutsches Milchkontor GmbH». На строительство потратят 2 млрд. рублей.

На работу в новый «Бобровский сыродельный завод» планируется нанять 139 человек. Ожидаемая зарплата - 37 700 руб. В год здесь будет перерабатываться 165 тысяч тонн молока. Его будут привозить из Воронежской, Курской, Белгородской областей и из республики Чувашия. Планируется, что новый завод будет выпускать 25 тысяч тонн сыра в год.

В четверг, 11 июля губернатор Воронежской области Александр Гусев посетил строительную площадку будущего завода и вместе с представителем компании-инвестора открыл закладной камень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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