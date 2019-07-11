В Воронежской области построят сыродельный завод
В Воронежской области планируют создать новый сыродельный завод. Строительство должно начаться уже в феврале 2019 года. В июле 2020 года завод введут в эксплуатацию. Инвестор – немецкая компания «DMK Deutsches Milchkontor GmbH». На строительство потратят 2 млрд. рублей.
На работу в новый «Бобровский сыродельный завод» планируется нанять 139 человек. Ожидаемая зарплата - 37 700 руб. В год здесь будет перерабатываться 165 тысяч тонн молока. Его будут привозить из Воронежской, Курской, Белгородской областей и из республики Чувашия. Планируется, что новый завод будет выпускать 25 тысяч тонн сыра в год.
В четверг, 11 июля губернатор Воронежской области Александр Гусев посетил строительную площадку будущего завода и вместе с представителем компании-инвестора открыл закладной камень.
ИСТОЧНИК KP.RU