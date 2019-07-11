Осиротевшие после аварии на воронежской трассе дети, могут оказаться в детдоме

СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-11T14:03:40+03:00

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Как стало известно, пятеро детей, оставшихся круглыми сиротами после гибели 15 июня в ДТП их матери, могут попасть в детские дома. Раньше сообщалось, что старшие сестры – дети погибшей женщины от первого брака – выразили желание оформить над младшими опеку. Обе сестры живут в Ставрополье и имеют собственные семьи. Однако 11 июля стало известно, что женщины передумали брать на себя заботу о сиротах.

Сейчас четверо детей (17-летняя Надежда, 15-летняя Серафима, 14-летний Захар и восьмилетний Василий) находятся в реабилитационном центре Ставропольского края. Пятая, 11-летняя Агафья, попавшая в аварию вместе с мамой и единственная выжившая в ДТП, до сих пор проходит лечение в областной детской больнице.

Если сестры не поменяют своего решения или детей не смогут определить в приемные семьи, то они попадут в детский дом.

Напомним, после аварии губернатор Воронежской области Александр Гусев пообещал выделить семье миллион рублей в качестве материальной поддержки. Деньги должны поступить в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU