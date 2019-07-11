Звериное селфи: Воронежский заповедник показал необычный снимок лосихи

СЕГОДНЯ 13:54 2019-07-11T13:54:45+03:00

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А вы говорите, эра селфи уходит в историю! Так говорит тот, кто просто не умеет их делать! Поучиться можно, например, у лосихи в окрестностях города. Классными кадрами поделился Воронежский заповедник. Одна из фотоловушек в лесу сняла семейство копытных, которое активно изучало новый прибор. «Себяшка» лосихи получилась на зависть поднаторевшим в этом жанре красоткам.

- Можно сказать, лосиха обучила малышей фотомастерству, - шутят в заповеднике. - Селфи вышло чудесное!

ИСТОЧНИК KP.RU