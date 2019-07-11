2019-07-11T12:44:05+03:00
Общество

В Воронеже пожилой мужчина потерял сознание и упал на тротуар

К счастью, ему вовремя оказали помощь
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронеже на улице 1905 года пожилой мужчина внезапно потерял сознание и упал на тротуар. Произошло это 10 июля примерно в 11.00. Благо, в то же время мимо проходили воронежские росгвардейцы.

Офицеры СОБР заметили упавшего 60-летнего воронежца. Они вызвали экстренные службы и до приезда медиков уложили мужчину в безопасное положение и привели его в сознание. Врачи госпитализировали пострадавшего горожанина в медучреждение. К счастью, сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже продолжают искать записи и свидетелей смертельного ДТП на Московском проспекте
В Воронеже пройдет горячая линия Росреестра по использованию эскроу-счетов
В Воронежской области ребенку с травмой ноги отказали в оказании помощи
В Воронежской области построят сыродельный завод
Осиротевшие после аварии на воронежской трассе дети, могут оказаться в детдоме
Звериное селфи: Воронежский заповедник показал необычный снимок лосихи
Воронежцев напоят чаем с терновым вареньем
Воронежцы присоединились к флешмобу Bottle Cap Challenge
Под Воронежем один брат убил в драке другого
Обманом и запугиванием мошенники выудили из воронежцев больше миллиона рублей
В Воронеже компания парней попала в ДТП со столбом
Работа сенатора Сергея Лукина в Совете Федерации заслужила высокую оценку
Мошенники сулят воронежцам выплаты от Фонда социального страхования
Росмолодежь выделит Воронежскому опорному университету 1,75 миллиона рублей
Воронежцев научили делать кукол – неразлучников
Банк УРАЛСИБ предлагает новую дебетовую карту «Прибыль»
В Воронеже водителю кроссовера выписали крупный штраф за выезд на полосу встречного движения
В Воронеже на Адмиралтейской площади прошел боксерский флешмоб
Подвал воронежской многоэтажки тонет в канализационных стоках из-за бесхозного колодца
Санврачи значительно обновили список воронежских пляжей, где не следует отдыхать
В дни игр «Факела» в Воронеже будут перекрывать улицу