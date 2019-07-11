В Воронеже пожилой мужчина потерял сознание и упал на тротуар

СЕГОДНЯ 12:44 2019-07-11T12:44:05+03:00

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В Воронеже на улице 1905 года пожилой мужчина внезапно потерял сознание и упал на тротуар. Произошло это 10 июля примерно в 11.00. Благо, в то же время мимо проходили воронежские росгвардейцы.

Офицеры СОБР заметили упавшего 60-летнего воронежца. Они вызвали экстренные службы и до приезда медиков уложили мужчину в безопасное положение и привели его в сознание. Врачи госпитализировали пострадавшего горожанина в медучреждение. К счастью, сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU