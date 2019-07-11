В Воронеже компания парней попала в ДТП со столбом
Три человека оказались в больнице
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В четверг 11 июля в 3.30 минут на улице 50 лет ВЛКСМ около дома №162 «Хундай-Элантра» врезался в световую опору. За рулем легковушки находился 26-летний житель Воронежа, а в салоне трое пассажиров в возрасте 24 – 25 лет. Все они получили ранения различной степени тяжести и попали в больницу.
Сейчас полицейские проводят проверку по факту ДТП с целью выяснения его обстоятельств и причин.
ИСТОЧНИК KP.RU