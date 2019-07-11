Работа сенатора Сергея Лукина в Совете Федерации заслужила высокую оценку

СЕГОДНЯ 11:40 2019-07-11T11:40:34+03:00

Насыщенная повестка дня 462 заседания верхней палаты парламента, состоявшегося 10 июля, включала более тридцати вопросов, центральным среди которых стало внесение поправок в федеральный бюджет на 2019 год

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Сенаторы одобрили увеличение расходной части на 256,5 млрд руб., до 18,29 трлн руб. Возможность дополнительных трат появилась благодаря тому, что величина нефтегазовых доходов превысила прогнозные значения. Общий объем доходов составит 20,17 трлн рублей, что на 205,6 млрд рублей больше ранее утвержденного. Таким образом, профицит федерального бюджета сократится на 50,9 млрд рублей и составит 1, 88 трлн рублей. При этом прогноз по уровню инфляции не изменился – он не превышает 4,3%.

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ИСТОЧНИК KP.RU