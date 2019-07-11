Мошенники сулят воронежцам выплаты от Фонда социального страхования

СЕГОДНЯ 10:58 2019-07-11T10:58:40+03:00

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С недавнего времени воронежцы начали получать на свою электронную почту письма с обещанием социальных выплат от имени Фонда соцстрахования за подписью «Регионального отделения социального обеспечения по городу Воронеж». Но такого ведомства в нашем регионе не существует, заявили в Фонде.

Цель мошенников старая – получить доступ к банковским картам, а вот средства меняются. На этот раз они просят для получения социальных начислений, выплат по стажу и санаторно-курортному лечению указать номер банковской карты или электронного кошелька, после чего нажать кнопку «Заказать выплату средств». Обещанная сумма выплат – 182 700 рублей. После выбора варианта оплаты получателя письма переводят на специальный платежный сервис, с помощью которого преступники и списывают деньги со счета доверчивого гражданина. Сотрудники Фонда такие письма не рассылают!

- Обращаем внимание, что Воронежским региональным отделением Фонда социального страхования РФ электронные письма направляются только с корпоративных адресов вида <…@ro36.fss.ru>. Сообщения с других адресов, письма со ссылками и телефонами, не имеющими отношения к региональному отделению Фонда (их можно проверить на официальном сайте отделения www.fss.vrn.ru), а также письма, содержащие вложения сомнительного характера, лучше игнорировать, - посоветовали в соцстрахе.

ИСТОЧНИК KP.RU