Росмолодежь выделит Воронежскому опорному университету 1,75 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:30 2019-07-11T10:30:23+03:00

Изменить размер текста: A A

10 июля стали известны победители Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования. По результатам рекомендаций экспертной комиссии конкурса получили гранты на реализацию следующие проекты Воронежского государственного технического университета: «Молодежный ресурсный медиацентр» в номинации «Молодежный медиа», «Молодежный форум Воронежской области «Траектория развития» в номинации «Студенческого самоуправление» и «Центр проектного мышления» в номинации «Развитие социальных лифтов».

Прием заявок на заочный Конкурс среди образовательных организаций высшего образования проходил с 14 мая по 14 июня 2019 года в АИС «Молодежь России». Всего в конкурсе приняло участие 381 образовательная организация, а экспертной комиссией было рассмотрено 2553 социальных проекта на общую сумму более 4,2 млрд. рублей. По результатам рекомендаций экспертной комиссии конкурса поддержано 609 проектов со всей страны от 255 образовательных организаций. Всероссийский конкурс молодежных проектов входит в Грантовый конкурс молодежных инициатив, который является одним из 19 проектов открытой платформы «Россия — страна возможностей».

ИСТОЧНИК KP.RU