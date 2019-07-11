В Воронеже водителю кроссовера выписали крупный штраф за выезд на полосу встречного движения

СЕГОДНЯ 10:05 2019-07-11T10:05:59+03:00

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Справедливое наказание настигло очередного нарушителя ПДД, попавшего на запись видеорегистратора. Очевидец того, как белый «Киа-Спортейдж» пересекает двойную сплошную разделительную полосу во время обгона, отправил видеофиксацию нарушения в полицию. Там проверили информацию и нашли лихача:

-Установлено, что 5 июля 2019 года примерно в 08.58 часов возле дома 17 «Г» по улице Антонова-Овсеенко города Воронежа 28-летний житель Рамонского района, управляя автомобилем «Киа-Спортейдж», не выполнил требования дорожной разметки 1.3 (двойная сплошная) на дороге с двусторонним движением, имеющим четыре и более полос, и допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, - сообщили в пресс-службе полиции.

Водителю кроссовера выписали штраф в размере пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU