2019-07-10T19:15:24+03:00
Общество

В дни игр «Факела» в Воронеже будут перекрывать улицу

Ограничение будет действовать с 9:00 до 22:00
Олег ИВАНОВ
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Будет закрываться движение по улице Студенческой: от улицы Чайковского до улицы Комиссаржевской.Будет закрываться движение по улице Студенческой: от улицы Чайковского до улицы Комиссаржевской.
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В дни домашних игр футбольного клуба «Факел» будет перекрываться участок улицы Студенческой. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это сделано для того, чтобы обеспечить порядок при проведении матчей первенства ФНЛ

Автомобилистам нужно учитывать, что с 9:00 до 22:00 будет закрываться движение по улице Студенческой: от улицы Чайковского до улицы Комиссаржевской.

Домашние игры в 2019 году воронежская футбольная дружина проведет: 13, 20 и 24 июля, 3, 14 и 25 августа, 7 и 21 сентября, 5 и 19 октября, 13 и 23 ноября. В 2020 году 15 и 29 марта, 8 и 18 апреля, 2 и 10 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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