2019-07-10T18:12:45+03:00
Общество

Воронеж вошел в десятку самых грязных городов страны

Но в этом, как говорят исследователи, жители винят скорее себя, чем коммунальщиков
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Хотя в администрации Воронежа подвергли сомнению качество исследованияХотя в администрации Воронежа подвергли сомнению качество исследованияФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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По итогам социологического опроса, проведенного в июле 2019 года маркетинговым агентством Zoom Market, Воронеж вошел в десятку самых грязных городов страны. В отличие от различных экологических рейтингов здесь оценка была полностью доверена самим жителям. Общая выборка составила 3000 интервью.

Респондентам из 25 городов России задавали всего два вопроса: Вы считаете свой город грязным? В этом виноваты жители или городские службы? Опираясь на эти ответы, исследователи отправили наш город на седьмое место.

В тройку самых грязных мест России вошли Махачкала, Омск и Брянск. А самыми чистыми, быть может, несколько неожиданно оказались Москва, Санкт-Петербург и Краснодар.

Андрей Штыров коммерческий директор агентства Zoom Market отметил, что 73% респондентов попавших в выборку указали: в том, что их город грязный виноваты жители и только 27% опрошенных винят в этом городскую администрацию и коммунальные службы.

В администрации Воронежа подвергли сомнению качество исследования и рассказали, как работает система реагирования на сообщения о переполненных урнах, несанкционированных свалках и других подобных проблемах. Информация направляется в общий чат администрации «Уборка города» в мессенджере. Такие включаются управой района в план-задание комбината.

– Мы фиксируем, что абсолютное большинство постов в соцсетях по мусору связано с недоработками управляющих компаний, обслуживающих жилой фонд Воронежа: неудовлетворительное состояние придомовой территории, контейнерных площадок и т.д. Это логично, собственные дворы волнуют людей в первую очередь. Несмотря на то, что у муниципалитета полностью отсутствуют полномочия по надзору в этой сфере, такие сигналы также передаются обслуживающим жилье организациям для принятия мер. И мы с удовлетворением замечаем, что это нередко находит отклик и выполняются работы по приведению территории в порядок, – пояснили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» не так давно подготовила свой экологический рейтинг регионов за весну 2019 года. И у Воронежской области далеко не лучшая позиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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